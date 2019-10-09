برعاية الفيصل.. لقطات من حلقة نقاش الحج بحضور أكثر من 200 خبير

المواطن - جدة - تصوير: أحمد الفهمي

رعى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، اليوم الأربعاء، حلقة نقاش الحج في موسمها الرابع التي تأتي استعداداً لموسم حج العام الجاري 1441هـ ، وذلك بفندق هيلتون جدة.

وجاء عقد حلقة النقاش بناء على توصية لجنة الحج المركزية في اجتماعها الذي تم عقب انتهاء موسم حج العام الماضي 1440 هـ مباشرة، وذلك بالشراكة بين إمارة المنطقة، ووزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

واستقطبت حلقة النقاش أكثر من 200 خبير محلي متخصص في مجال شؤون الحج يمثلون أكثر من 50 جهة حكومية وأهلية لها علاقة بالحج، حيث عكفوا خلال جلسات النقاش على دراسة ومناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المتصلة بشؤون الحج والحجاج.

وتهدف الحلقة النقاشية بشكل أساسي إلى تعزيز الإيجابيات، ومناقشة ودراسة أهم الملاحظات المرصودة خلال موسم حج العام الماضي والتي تم الانتهاء منها مؤخراً، وذلك بهدف وضع الحلول المناسبة لها.