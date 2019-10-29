برعاية الملك سلمان.. بدء أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثالثة

برعاية الملك سلمان.. بدء أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثالثة

2019/10/29
الساعة 10:10 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، بدأت اليوم، أعمال الدورة الثالثة لـ “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار.
ويشمل برنامج المبادرة عددا من جلسات النقاش يشارك فيها 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة، مما يعكس التوجه العالمي للحدث، إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المبادرة من أوروبا، وتحوز آسيا نسبة 19% من المتحدثين، بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%، كما أكد أكثر من 6000 شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.


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  • برعاية الملك سلمان.. بدء أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثالثة
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  • انطلاق أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 بالرياض
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  • قادة الدول وصناع القرار يتوافدون إلى الرياض لحضور مبادرة مستقبل الاستثمار
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