برنامج تدريبي عن آثار التقنية على سلوكيات المجتمع في الأفلاج

برنامج تدريبي عن آثار التقنية على سلوكيات المجتمع في الأفلاج

2019/10/15
الساعة 9:09 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نفذ القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، برنامجًا تدريبيًا عن آثار استخدام التقنية على سلوكيات المجتمع، حضرته أكثر من 20 متدربة ما بين سيدة وفتاة.

وتحدثت في البرنامج المدربة مزن الردعان بمحاور عدة، منها تبيان الاستخدام الأمثل للتقنية وتأثيراتها على المجتمع بكافة أفراده وفئاته، وسلبيات التقنية وأثرها في تقليل التواصل الفعلي بين الأفراد، حيث حذرت من انتشار مواد تَعرِض العنف بين الأفراد في المجتمعات يتأثر بها الصغار بشكل كبير إلى جانب تأثرهم بالمسلسلات الكرتونية التي تعرض العنف بأسلوب مباشر أو غير مباشر.

وانتقلت الردعان في حديثها إلى الآثار الإيجابية للتقنية على المجتمع، ومنها تسهيل الحياة اليومية للأفراد وتقريب الشعوب واختصار المسافات بينهم والمساعدة على تطوير ثقافة الأفراد وتوسيع مداركهم وتطوير قدراتهم.


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