برهم صالح ينحاز للشارع : انتخابات مبكرة في العراق وإحالة ملفات الفساد للقضاء

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح وجود توافق سياسي على إجراء انتخابات مبكرة مشيرًا إلى إحالة عدد من ملفات الفساد إلى القضاء للبت فيها.

ويحاول الرئيس العراقي جاهدًا امتصاص غضب الشارع الذي يغلي منذ أسابيع مطالبًا برحيل الحكومة والتحقيق في قضايا الفساد.

وقال برهم صالح: “نعمل في الرئاسة على قانون انتخاب جديد أكثر عدالة وشمولية” لافتًا إلى أن الأسبوع المقبل سيتم تقديم مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد في العراق.

وتابع صالح إن قمع التظاهرات مرفوض والخيار الأمني لن يكون حلًا مشددًا على أهمية حصر السلاح بيد الدولة العراقية وحدها.

ودعا الرئيس العراقي القوات الأمنية لوقف المندسين الذي يخرجون التظاهرات عن سلميتها.

وأكد الرئيس العراقي تفهمه لمطالب المتظاهرين بالقول: “أقف مع المتظاهرين ومطالبهم الشرعية”.