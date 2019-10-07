بروفة لأمانة حفر الباطن استعدادًا لموسم الأمطار

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أنهت أمانة حفر الباطن استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار لهذا العام، وذلك بتنفيذ خطة طوارئ للتأكد من جاهزية المواقع ومناقشة الخطط والبرامج والاستعدادات وكذلك جدولة المهام بين الإدارات المعنية.

وأوضح أمين المحافظة، المهندس علي بن سعيد الغامدي، أن أمانة حفر الباطن نفذت “بروفة” متكاملة لخطة الطوارئ استعدادًا لموسم الأمطار تضمنت عرضًا مُسبقًا للتأكد من جاهزية المواقع.

وأضاف أن الخطة شملت الاستعدادات للتأكد من نظافة قنوات التصريف وتوزيع العمالة على التقاطعات، إضافة إلى توزيع المضخات في الأماكن الحرجة والتواجد الميداني لمشرفي المربعات وتوفير المعدات والصهاريج المشاركة.

وأفاد الغامدي بأنه ضمن تلك الاستعدادات الموسمية تم التأكد من جاهزية مركز تلقي بلاغات طوارئ السيول، مشيرًا إلى أن تلقي البلاغات سيكون عبر مركز الطوارئ (940)؛ ليتم التعامل المباشر معها وتوجيه الفرق الميدانية لمواقع تجمعات المياه حسب درجات الأولوية في الأهمية، وتأتي المواقع الأخرى تباعًا.