برونزية وفضية جديدة لسيدات قوى الأخضر في الكويت

المواطن - واس

حققت لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى ذوي الإعاقة زهراء آل طالع الميدالية البرونزية في منافسات رمي الجلة في مسابقات الإعاقة الحركية التصنيف 53 ضمن منافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت.

ونالت مزنة النصار الميدالية الفضية بحصولها على المركز الثاني في سباق 5000 متر .

وتختم غداً منافسات كرة القدم الصالات حيث سيلعب المنتخب السعودي مع نظيره الإماراتي ضمن الجولة الأخيرة في ختام منافسات اللعبة بالدورة والتي شارك بها المنتخب السعودي بثمان منتخبات.

من ناحية أخرى، توج المنتخب السعودي للتايكوندو للسيدات الجمعة الماضية بالمركز الثاني والثالث مكرر في منافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء تحقيق أخضر التايكوندو الوصافة بعد انتزاعه ثلاث ميداليات فضيتين وبرونزية عبر اللاعبة أبرار بخاري التي حققت فضية وزن تحت 62 ، فيما حصلت اللاعبة دنيا أبو طالب على فضية وزن تحت 53 ، واللاعبة رهف الجوهي برونزية تحت وزن 46 .

وفي وقت سابق،اختتم المنتخب السعودي للمبارزة “سيدات” مشاركته في الدورة السادسة لرياضة المرأة بتحقيق نتائج جيدة تمثلت بميدالية ذهبية في منافسات الفرق لسلاح السايبر الذي مثله اللاعبات حسناء الحماد وربا المصري وشيخة الدوسري وفوزية الدوسري, وكذلك ميدالية برونزية في منافسات الفرق لسلاح الإيبيه عن طريق اللاعبات ندى عابد وأريج عابد وفوزية الخيبري ومشاعل الخيال .

وحصلت اللاعبة حسناء الحماد على الميدالية الذهبية في سلاح السايبر “فردي” في افتتاح منافسات الدورة, ونال المنتخب السعودي للمبارزة المركز الثالث مكرر في منافسات فرق “فلوريه”.