بريجوفيتش ودا كوستا ينعشان تدريبات #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

شارك الصربي ألكسندر بريجوفيتش والمغربي مروان دا كوستا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية، مساء اليوم الاثنين.

ويغيب دا كوستا عن المشاركة مع الاتحاد منذ مباراة الهلال في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث عانى من آلام في الظهور، وغادر إلى خارج السعودية لإجراء فحوصات طبية.

وشارك بريجوفيتش في 5 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الدوري هذا الموسم، وغاب عن المشاركة في مباراتي الشباب والوحدة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الوصل الإماراتي، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.