بريجوفيتش يرفض طلب سييرا ويكشف كواليس الأزمة في #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير إخبارية أن اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الاتحاد، رفض تنفيذ طلب المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا أثناء مباراة الوحدة اليوم السبت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت القناة الرياضية السعودية نقلًا عن مصادرها: إن المدرب سييرا طلب من بريجوفيتش الاستعداد للمشاركة مع الاتحاد أمام الوحدة لكن الأخير قال للمدرب بأنه مصاب.

وأشارت القناة الرياضية أن الجهاز الطبي للاتحاد أكد سلامة بريجوفيتش وعدم وجود أي إصابة له؛ مما يعني أن المهاجم الصربي تهرّب من المباراة لوجود خلافات بينه وبين المدرب سييرا.

ولم يرحب بريجوفيتش بالمشاركة في لقاء الاتحاد والوحدة؛ بسبب عدم اعتماد سييرا عليه بشكل أساسي.

وأصبح بريجوفيتش قريبًا من مغادرة الاتحاد في يناير المقبل، بعدما استبعده سييرا من حساباته الفنية.

في سياق آخر، أوضحت قناة الإخبارية الرياضية أن إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قررت إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا من تدريب الفريق وذلك بعد الخسارة اليوم أمام نادي الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت قناة الإخبارية “رياضة” عبر حسابها في تويتر ونقلًا عن مصادرها: إن الإدارة اتخذت قرارًا نهائيًّا بإقالة سييرا بعد هزيمة الاتحاد للجولة الثانية على التوالي.

وفاز نادي الوحدة على ضيفه الاتحاد بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.