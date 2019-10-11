بريجوفيتش يُفكر في الرحيل رغم انضمامه لتدريبات الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

انضم اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد، إلى تدريبات فريقه، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقيل: إن ألكسندر بريجوفيتش يُفكر في الرحيل عن صفوف الاتحاد؛ بسبب الأجواء غير الجيدة التي يمر بها الفريق الأول؛ بسبب النتائج السلبية التي حدثت في الفترة الأخيرة وكان أبرزها توديع دوري أبطال آسيا.

وألمحت تقارير صحافية يونانية، أن بريجوفيتش يرغب في العودة إلى نادي باوك اليوناني بسبب علاقته غير الجيدة مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

من جانبه، انتقد محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، أوضاع الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بسبب النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، آخرها كان الخسارة من نادي الحزم بثنائية مقابل هدف في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال محمد نور في تصريحات إعلامية: أوضاع الاتحاد لا تسر عدو ولا حبيب، وهناك فشل واضح في قراءة المباريات من جانب المدرب.

في سياق آخر، اختلف الجميع خلال الفترة الأخيرة، ما بين مؤيد ومُعارض، حول أحقية التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد بالاستمرار كمدير فني للعميد، خاصة بعد النتائج السلبية للعميد بالفترة الأخيرة.

وكان سييرا تعرض لحملة انتقادات قوية من قبل الجمهور الاتحادي الذي طالب بإقالته من تدريب الفريق الأول بعد الخسارة أمام نادي الحزم.

وفي حال رحل سييرا عن نادي الاتحاد فسيحدث تشتت بين لاعبي الاتحاد الذين قد يحتاجون إلى وقت طويل لفهم القواعد التكتيكية للمدرب الجديد؛ مما يؤثر على نتائج الاتحاد، وقد يواجه شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى مثل الموسم الماضي.