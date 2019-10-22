بسبب good buy .. بوابة دخول مدينة سياحية مصرية تثير الجدل على تويتر

المواطن - متابعات

تسببت لافتة الترحيب الرئيسية لبوابة مدينة سانت كاترين المصرية بمحافظة جنوب سيناء، في حالة من اللغط والجدل بين عدد كبير من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث حملت بوابة دخول المدينة اللافتة مصحوبة بعدة أخطاء لغوية وصفت بالفادحة.

وتضمنت الأخطاء في الكلمات المكتوبة على واجهة البوابة كلمة مع السلامة “good bye”؛ حيث كتبت خطأ “good buy” وكلمة “saint” التي كتبت خطأ “sant”.

سخط من الزوار وسخرية من المتابعين

بوابة الدخول أثارت سخرية المتابعين كما أثارت سخط زوار المدينة الذين صادفتهم اللافتة مرحبة بهم، مطالبين بسرعة إصلاح الأخطاء والتدقيق اللغوي في كل ما يكتب على لافتات في المدن السياحية.

أسامة صالح، الباحث الأثري بجنوب سيناء، شدد على كارثية وقوع تلك الأخطاء في مدينة التراث العالمي والإنساني والمسجلة في اليونسكو كمدينة تراث عالمي.