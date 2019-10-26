بشرى سارة من جود الإسكان للأسر العاجزة عن الإيجار
التي صدر بحقها حكم تنفيذي

بشرى سارة من جود الإسكان للأسر العاجزة عن الإيجار

2019/10/26
الساعة 2:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت منصة جود الإسكان، عن سداد الإيجار للأسرة التي صدر بحقها حكم تنفيذي وعجزت عن الإيجار.

وقالت منصة جود الإسكان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “ما نقصت صدقةٍ من مال”.

يذكر أن جود الإسكان هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية تهدف إلى إشراك المجتمع (أفراد/منظمات) لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

-الأهداف الاستراتيجية:

  • المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين حياة صحية وعامرة.
  • زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع.
  • رفع مستوى الموثوقية لطلب المساعدات في مجال الإسكان.
  • تفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري لتحقيق الأولويات الوطنية.
  • جود الإسكان تتكامل مع الجهات الخيرية:

وأكدت جود الإسكان أنها تعتز بالشراكة مع العديد من الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء المملكة، وتتولى الجمعيات الدور الهام في توثيق الاحتياج من خلال الأدوار التالية:

1/ زيارة الباحث الاجتماعي للحالة وتوثيق الاحتياج ميدانيًا.

2/ تحديد نوع الاحتياج السكني والتوثيق في منصة جود الإسكان.

3/ تسليم الوحدة السكنية للمستفيد.

4/ تقديم البرامج التنموية للمستفيد لضمان تحسن حالة المستفيد ليتحول من الاحتياج إلى الكفاية من خلال مصفوفة من الممكنات والشراكات التنموية.


هل قرأت هذا ؟
  • إيجار: يمكن توثيق العقد بطرف واحد في هذه الحالة
    •
  • إيجار يتعامل مع 3 آلاف بلاغ على منشآت الوساطة العقارية
    •
  • رسمياً.. دبي تقر نظام الإيجار المنتهي بالتملك للعقارات
    •
  • ما هو نظام الإيجار التمويلي للعقارات ومميزاته؟
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم