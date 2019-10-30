بشرى لجماهير #النصر بعد الفوز على الهلال

المواطن - محمد سمعه

تلقى جمهور وعشاق نادي النصر خبرًا سارًا حول عودة اللاعب النيجيري أحمد موسى للمباريات المقبلة للفريق الأول لكرة القدم.

وقالت تقارير صحافية إن الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بـ النصر منح أحمد موسى الضوء الأخضر للعودة لتدريبات النصر الجماعية بعد غيابه للإصابة منذ أغسطس الماضي، كما سيشارك بنسبة كبيرة في مباراة أبها بالجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان من المتوقع مشاركة موسى أمام الهلال الأحد الماضي في ديربي الرياض لكن الجهاز الطبي فضّل إراحته.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، مساء أمس الثلاثاء، بعد الراحة التي منحها المدرب البرتغالي روي فيتوريا للاعبين بعد مباراة الهلال.

وشهدت تدريبات النصر أمس حضور رئيس مجلس الإدارة، صفوان السويكت، والمشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي.

وبدأ مران الفريق في الصالة الرياضية المغلقة، واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الهلال بالجري حول الملعب، وتوجهوا بعد ذلك إلى غرف الجاكوزي والساونا.

وركز فيتوريا في التدريبات على الجوانب اللياقية المتنوعة، وطبق المدرب البرتغالي عددًا من التمارين التكتيكية قبل أن يختتم تدريب النصر أمس بمناورة على منتصف الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.