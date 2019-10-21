بعثة أخضر المبارزة تصل تايلاند

المواطن - واس

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة، في بطولة آسيا للمبارزة تحت 23 سنة، التي ستنطلق بعد غدٍ الأربعاء في العاصمة التايلندية بانكوك، وتستمر حتى 28 أكتوبر الجاري.

وستخضع المنتخبات غداً إلى فحص أدوات المبارزة، إضافة إلى عقد الاجتماع الفني للبطولة.

ووصلت بعثة المنتخب السعودي برئاسة نائب رئيس اتحاد المبارزة المهندس عامر المبيض, اليوم إلى العاصمة التايلندية بانكوك، للمشاركة في البطولة.

وتضم البعثة 5 لاعبين هم جواد الداوود, فيصل عابد, وأحمد آل حسين وعمر العكاس (سلاح الابيه) واحمد القديحي (سلاح السابر)، ويشرف المدربان محمد فؤاد وفؤاد الناصري على الأخضر في البطولة إضافة للإداري فريد الدحيم.

وأنهى المنتخب السعودي تحضيراته من خلال معسكره الإعدادي الذي أقيم لمدة 10 أيام في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في محافظة الخبر.