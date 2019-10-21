بعثة أخضر المبارزة تصل تايلاند
للمشاركة في بطولة آسيا للمبارزة تحت 23 سنة

بعثة أخضر المبارزة تصل تايلاند

2019/10/21
الساعة 3:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة، في بطولة آسيا للمبارزة تحت 23 سنة، التي ستنطلق بعد غدٍ الأربعاء في العاصمة التايلندية بانكوك، وتستمر حتى 28 أكتوبر الجاري.

وستخضع المنتخبات غداً إلى فحص أدوات المبارزة، إضافة إلى عقد الاجتماع الفني للبطولة.

ووصلت بعثة المنتخب السعودي برئاسة نائب رئيس اتحاد المبارزة المهندس عامر المبيض, اليوم إلى العاصمة التايلندية بانكوك، للمشاركة في البطولة.

وتضم البعثة 5 لاعبين هم جواد الداوود, فيصل عابد, وأحمد آل حسين وعمر العكاس (سلاح الابيه) واحمد القديحي (سلاح السابر)، ويشرف المدربان محمد فؤاد وفؤاد الناصري على الأخضر في البطولة إضافة للإداري فريد الدحيم.

وأنهى المنتخب السعودي تحضيراته من خلال معسكره الإعدادي الذي أقيم لمدة 10 أيام في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في محافظة الخبر.


هل قرأت هذا ؟
  • الهديب يُهدي المملكة ذهبية المبارزة
    •
  • اتحاد المبارزة الآسيوي يُكرم 6 سعوديين
    •
  • حسين الطويل يتوج بذهبية المبارزة الآسيوية
    •
  • أخضر المبارزة يطير إلى الصين غدًا
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم