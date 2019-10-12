بعثة الأخضر تصل إلى الأردن
استعدادًا لمواجهة فلسطين

بعثة الأخضر تصل إلى الأردن

2019/10/13
الساعة 12:10 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب الفلسطيني في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر أن السفير محمد العتيق سفير المملكة في الأردن، كان في استقبال بعثة الأخضر.

ويستعد الأخضر بعد ذلك لركوب حافلات مخصصة تمهيدًا للذهاب إلى مدينة رام الله الفلسطينية لمواجهة المنتخب الفلسطيني بعد غد الثلاثاء.

وكان المنتخب السعودي فاز يوم الخميس الماضي على حساب منتخب سنغافورة بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من التصفيات.


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