بعد استشهاد البقمي ودغريري.. ملحمة حب ودعاء لأبطال الحد الجنوبي على تويتر

المواطن - الرياض

رئيس الرقباء فهد بن غازي بن فراج المرزوقي البقمي، والجندي عبدالرحمن بن حسين علي دغريري، ما بين “تربة” و”جازان”، اسمان انضما إلى قائمة شرف الشهادة، على الحد الجنوبي..

الشهيدان اللذان صمدا على ثغر من ثغور الوطن، بثت شهادتهما روح العزم في أقرانهما وزادت أهل الوطن فخراً، هكذا غرد عدد من المتابعين لسيرة الشهيدين.

دعوات النصر والتمكين لم تنقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصحوبة بصور الشهداء ولقطات للمرابطين على الجبهة، حيث نشر الدكتور عبدالعزيز الشايع، الأستاذ المشارك بقسم السنة بجامعة الإمام، دعاء مصحوباً بصور لأبطال الحد الجنوبي، قائلاً: ” يا رب إنهم قطعة منا، يفرحنا ما يفرحهم، ويوجعنا ما يوجعهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم، ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم ‘ يا رب تنصرهم وتحفظهم وتردهم لنا سالمين غانمين”.

دعوات بالنصر والتمكين

حتى الصفحة الرسمية للمؤسسة العامة للتدريب التقني، لم تتخلَّ عن الدعاء للشهداء ولرفاقهم بالنصر والتمكين، حيث كتبت: اللهم ارحم شهداءنا جنود الوطن، وانصر أبطالنا في #الحد_الجنوبي وسدد رميهم.

بينما دعا رجل الأعمال قفاري صالح القفاري بأن يسدد رمي المرابطين على الحد الجنوبي وينصر سعيهم، كاتبا: نسأل الله أن يحفظكم ويسدد رميكم ويثبّت أقدامكم ويتقبّل شهيدكم وينصركم ويمكّنكم على أعداء الدين والوطن ويردّكم سالمين.

صدقوا ما عاهدوا الله عليه

جموع الشعب لم تتوقف عن الدعاء، خلال أمس واليوم، عن تمكين أبطال الحد الجنوبي، حيث كتب حساب بسام عواطف الغامدي: “اللهم إنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه فاكتب لهم النصر والثبات”.

كما غرد حساب باسم أم هانئ، التي كتبت: “اللهم أيّد رجال الحد الجنوبي، وثبّت أقدامهم، وانصرهم، وأمّن ديننا وبلادنا من كيد الكائدين وغدر الغادرين”، ودعا راغب السنوفي، “اللهم انصر أبطالنا وأيد ولي عهدنا محمد بن سلمان بالنصر المؤزر”.

فيما غرد حساب يحمل اسم شبيه الريح بفيديو لمتظاهر لبناني، يطالب بأن يتعلم مسؤولو لبنان بالاقتداء بالأمير محمد بن سلمان في محاربة الفساد والإرهاب، وقال : ” قاهر الإرهاب.. داحر الفساد سيدي الأمير محمد بن سلمان جاء ذكره مدحاً وثناءً مع من عانوا الأمرين من إرهاب الفسدة “.

بينما غرد حساب باسم وائل المطيع: حمى الله البلاد وملكنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهدنا الأمير محمد بن سلمان الذي يظهر دائما مع أبطالنا حماه الله”.