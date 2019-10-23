بعد تداول مقطع سرقة السوناتا.. ضبط تشكيل عصابي بحوزته 12 مركبة بالشرقية

المواطن - الدمام

ألقت شرطة الشرقية القبض على 3 مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر تورطوا في سرقة 12 مركبة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت، بفضل الله تعالى، عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في سرقة عدد من المركبات.

وأوضح أن من بين المركبات المسروقة ما تم تداوله مؤخرًا بوسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة مركبة من نوع سوناتا وهي في حالة التشغيل ومحاولة سائقها اللحاق بالجاني.

وأوضح أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بسرقة ۱۲ مركبة حيث تم ضبطها بحوزتهم وتسليمها لمالكيها، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.