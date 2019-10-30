بعد تسجيله هدفًا عكسيًّا لليفربول.. موستافي العميل يثير الضحك!

المواطن - أحمد سعيد - متابعة

اللاعب موستافي، مدافع نادي أرسنال الإنجليزي، كان صيدة رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد أن أحرز الهدف الأول في مرمى فريقه لصالح ليفربول، في المباراة المقامة بينهما الآن.

الجماهير المتابعة لمباراة كأس الرابطة الإنجليزية، سخرت من موستافي الذي ارتكب عدة أمور، فضلًا عن الهدف العكسي الذي كاد أن يكلف فرقته أكثر من المحتمل.

وقال ماجد الزيدي: إن موستافي هو أول لاعب يسجل في مرماه من أرسنال في كأس الرابطة منذ كالوم تشامبرز في سبتمبر 2015 ضد توتنهام.

بينما وصف آخر موستافي بأنه “عميل”؛ حيث إنه “في ١٠ دقائق: سجل هدفًا في مرماه، توريطه للحارس، كسر تسلل كاد أن يأتي ب هدف”.