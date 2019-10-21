بعد خفض رواتب الوزراء والنواب.. الحريري لـ المتظاهرين: قراراتي قد لا تحقق مطالبكم ولن أسمح بتخويفكم

المواطن- متابعة

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن الإجراءات المنتظرة في الموازنة المقبلة ومن خارجها سارت اليوم ومن أهمها أن تكون الموازنة بعجز 0.6 بالمئة وبدون أي ضرائب”، لافتًا إلى “أن مصرف لبنان والمصارف تساهم بخفض العجز”.

وأشار الحريري بعد جلسة مجلس الوزراء إلى أنه “من الإجراءات المنتظرة خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب وإعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة وتركيب “سكانر” على المعابر وتشديد العقوبات على المهربين وإلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات غير الضرورية حالًا وتسريع تلزيم معامل الكهرباء”.

وأعلن الحريري أنه “سيتم استقدام خبير مالي لدرس كل الاتجاهات للخصخصة في ملف شركات الخلوي”.

وشدد على “أن الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات”.

وقال الحريري: “بعدما صبر اللبنانيون كثيرًا وصلوا إلى مكان من اليأس ما أدى إلى الانفجار والمطالب كثيرة ومحقة ومتنوعة لكنّ المطلب الواضح هو المطالبة بكرامتهم وباحترامهم”، لافتًا إلى “أنه طالب بسلسلة من الإجراءات منذ ثلاثة أيام وقد تمّ إقرارها في جلسة اليوم”.

وتوجه الحريري إلى المتظاهرين بالقول: “هذه القرارات قد لا تحقق مطالبكم لكن الأكيد أنها تحقق ما أنا أطالب به منذ سنتين وهذه القرارات ليست للمقايضة وقرار وقف التظاهر أنتم تتخذونه ولن أسمح بتخويفكم”.