بعد رد هيئة الرياضة .. سامي الجابر: لم نرسل التقرير للهيئة ولكن!

بعد رد هيئة الرياضة .. سامي الجابر: لم نرسل التقرير للهيئة ولكن!

2019/10/16
الساعة 11:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

رد سامي الجابر، رئيس نادي الهلال الأسبق، على بيان الهيئة العامة للرياضة الذي تحدثت فيه عن عدم تلقيها أي تقرير من إدارة الهلال وقت رئاسة سامي الجابر حول الـ170 مليون ريال الذي لم يتم تدقيقهم.

وكتب الجابر عبر حسابه في تويتر: مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة، الذي أشار لعدم تلقي الهيئة أي تقارير بخصوص الـ170 مليون ريال، أود التوضيح أن الهيئة بالفعل لم تتلق أي تقرير مالي “منفصل” بهذا الخصوص.

وأضاف الجابر: بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال رُفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه، والذي على ضوئه تم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه سابقًا.


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