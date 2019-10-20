بعد سخريته من لاعبيه .. نقد حاد لـ مدرب ضمك

المواطن - محمد سمعه

وجّه حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السابق نقدًا شديدًا للمدرب الجزائري نور الدين زكري المدير الفني لضمك، وذلك بعد تصريحاته الساخرة من لاعبيه عقب الخسارة من نادي الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نور الدين زكري قال بعد مباراة الهلال: واحد من نجوم الهلال نصف قيمته المالية تُساوي قيمة كل لاعبي ضمك المادية.

وأبدى حاتم خيمي عدم رضاه على تصريح زكري قائلًا: تصريحات مدرب ضمك غير موفقة بعد مباراة الهلال وعليه أن يخرج ويعتذر للاعبيه.

من ناحية أخرى، طمأن اللاعب نواف العابد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جماهير الزعيم وذلك بعد مشاركته في التدريبات الجماعية أمس السبت مع نجوم أزرق العاصمة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن نواف العابد شارك في مران استرجاعي، بعد تصديره القلق لجماهير نادي الهلال بوضع يده على قلبه في الشوط الثاني من مباراة ضمك بعد إصابته.

وحبس جمهور نادي الهلال أنفاسه، وذلك بعد رؤيته للاعب نواف العابد وهو يضع يده على قلبه جراء إصابته، في مباراة ضمك التي أُقيمت الجمعة ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نواف العابد وضع يده على قلبه وسقط بمفرده على أرضية ملعب جامعة الملك سعود خلال مباراة ضمك دون أن يقترب منه أحد، حيث أوقف الحكم المباراة للاطمئنان على اللاعب.