بعد سقوط قتيل و200 مصاب.. بيان حكومي عراقي يدعو إلى التهدئة وضبط النفس

بعد سقوط قتيل و200 مصاب.. بيان حكومي عراقي يدعو إلى التهدئة وضبط النفس

2019/10/01
الساعة 7:45 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

دعا بيان حكومي عراقي المتظاهرين الغاضبين إلى التهدئة وضبط النفس وعدم التصعيد بعد سقوط قتيل وإصابة قرابة 200 شخص في المظاهرات التي عمت العديد من المدن العراقية اليوم.

وأشار البيان إلى إصابة 40 جريحًا من قوات الأمن خلال أعمال العنف التي رافقت تظاهرات بغداد، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تأدية مهماتها حرصًا على أمن المتظاهرين.

وخرج آلاف العراقيين الرافضين لتدني مستوى المعيشة وانتشار الفساد في مظاهرات وسط العاصمة بغداد يطالبون بالإصلاح والحريات.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالقضاء على الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمات.


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