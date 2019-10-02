بعد سقوط 3 قتلى ومائتي مصاب.. مظاهرات العراق تتجدد رغم نداءات التهدئة

المواطن - متابعة

أشارت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء “نينا” إلى اندلاع المظاهرات في عدد من مدن العراق بالرغم من البيان الحكومي الذي طالب أمس بالتهدئة وعدم التصعيد.

وبحسب نينا تظاهر العشرات في منطقة الحرية ومدينة الشعلة عصر اليوم، بالتزامن مع خروج تظاهرات أخرى احتجاجية في مناطق مختلفة من ضواحي العاصمة بغداد.

كما بدأت مجاميع من المتظاهرين في البصرة بالتوجه إلى ساحة أم البروم في منطقة العشار وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها القوات الأمنية منذ ليلة أمس.

كما تظاهر العشرات من أهالي مدينة الحلة اليوم أمام مبنى المحافظة تأييدًا لتظاهرات ساحة التحرير واستنكارًا لما تعرضوا له يوم أمس في ساحة التحرير وباقي المحافظات.

وقال عضو مجلس بابل عقيل الربيعي إن توجيهات مشددة وجهت إلى الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وضبط النفس مشيرًا إلى أن المتظاهرين هم أخوتنا”.

وقطع متظاهرون طريق بغداد ـ الحلة، في منطقة أبو دشير جنوبي العاصمة، فيما أغلق متظاهرون محتجون من أهالي مناطق إحياء التراث والمعالف والإعلام تقاطع ساحة الدرويش جنوبي العاصمة بغداد.

كما واصل متظاهرون محتجون من أهالي قضاء الحسينية بإغلاق الطريق الرابط بين بغداد والمناطق الشمالية.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالقضاء على الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمات.

وتسببت المظاهرات التي اندلعت أمس في عدد من المدن العراقية في مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 200 بينهم 40 مصابًا من قوات الأمن.

وقررت الحكومة العراقية اليوم حجب مواقع التواصل في محاولة للحد من التظاهرات في وقت عبرت فيه السفارة الأمريكية لدى بغداد عن أسفها بشأن استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين.

واتهم بعض المتظاهرين قوات الأمن بالإفراط في استخدام القوة لقمع المتظاهرين.