بعد شد وجذب .. المادة الثالثة تكشف مدى صحة هدف حمدالله

المواطن - محمد سمعه

اختلف الخبراء التحكيميون في آرائهم حول مدى صحة الهدف الثاني الذي أحرزه المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر في شباك نادي الهلال، وذلك خلال لقاء الفريقين بالأمس في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الاعتراضات الهلالية زادت بقوة بعد المباراة، حيث قالت بأن هدف حمدالله الثاني لم يكن صحيحًا في الهلال لتدخل أحد لاعبي النصر الاحتياطيين قبل هدف النصر الثاني بثوانٍ قليلة إلى أرضية الملعب وهو ما يستوجب عدم احتساب الهدف.

ووفقًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم فالمادة الثالثة تقول إن اللاعب الاحتياطي الذي يدخل إلى أرضية الملعب دون إذن من الحكم ولم يؤثر في هدف تم إحرازه يتم احتساب الهدف وتوجيه البطاقة الصفراء له بعد توقف اللعب.

في هذا الشأن قال الخبير التحكيمي المصري جمال الغندور: هدف النصر الثاني صحيح لأن اللاعب الاحتياطي لم يؤثر في اللعبة.

وفي سياق منفصل قال الخبير التحكيمي محمد فودة: كان يجب إلغاء هدف النصر الثاني وتوجيه بطاقة صفراء للاعب الذي دخل إلى أرضية الملعب لأنه أثر في اللعبة.

وكشف الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان عن شرط واحد قد يُعيد مباراة الهلال والنصر مرة أخرى.

وقال سمير عثمان لـ برنامج الدوري مع وليد: إذا اعترف الحكم الإسباني في تقريره أنه ارتكب خطأ بعدم مشاهدته للاعب النصر الاحتياطي وهو يدخل أرضية الملعب لحظة تسجيل حمدالله لهدفه الثاني، هنا ستُعاد المباراة.

وتابع سمير عثمان: وخلاف ذلك لن يستوجب الأمر إعادة المباراة.

أما الخبير التحكيمي عبدالله القحطاني فقال بأن القانون يُوجب الحكم إيقاف اللعب من أجل إبعاد العنصر المتداخل إلى أرضية الملعب في حال لم يؤثر في الهجمة.