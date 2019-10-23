بعد عامين من آخر لقاء.. أوراوا يلتقي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

تأهل نادي أوراوا الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وذلك بعد إقصاء نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني من دور نصف النهائي.

وكانت مباراة الإياب انتهت اليوم الأربعاء بفوز فريق أوراوا بهدف دون رد سجله اللاعب شينزو كوركي في الدقيقة الخمسين من عمر مباراة جوانجزو إيفرجراند.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز فريق أوراوا على جوانجزو بثنائية دون رد في اليابان.

وسيواجه أوراوا فريق الهلال في تكرار لنهائي دوري أبطال آسيا عام 2017.

وكان نادي الهلال تأهل إلى نهائي دوري الأبطال الآسيوي. على حساب نادي السد القطري بعد الفوز على الفريق القطري بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين.

يذكر أن الهلال سيواجه فريق أوراوا في شهر نوفمبر المقبل، حيث تُقام مباراتان الأولى في الرياض والثانية في العاصمة اليابانية طوكيو.