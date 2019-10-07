بعد قرعة كأس الملك .. عرعر بداية مشوار #الهلال لتحقيق اللقب الغائب

المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة كأس الملك سلمان اليوم الاثنين عن مواجهة نادي الهلال لفريق عرعر في دور الـ64.

وبعد إجراء قرعة كأس الملك، يسعى نادي الهلال للتألق والمضي قدمًا نحو التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الغائب عنه منذ عام 2017، حيث تمكن وقتها الهلال من التتويج باللقب على حساب النادي الأهلي.

وجاءت باقي مباريات دور الـ64 بعد الكشف عن قرعة كأس الملك كالتالي:

عفيف يستضيف النصر، الاتحاد يستضيف الرياض، طبرجل يستضيف الشباب، الأهلي يستضيف الجندل، وج يستضيف الفيصلي، عكاظ يستضيف الفيحاء، الحزم يستضيف الدرع، التقدم يستضيف الاتفاق، الشرق يستضيف الوحدة، الانتصار يستضيف الفتح، التعاون يستضيف اللواء، الحجاز يستضيف ضمك، الشعلة يستضيف الصقور، الساحل يستضيف أحد، النهضة يستضيف الأخدود، الصفا يستضيف الكوكب، الأنصار يستضيف البكيرية، المجزل يستضيف طويق، نجران يستضيف الخلود، العربي يستضيف الباطن، القادسية يستضيف الروضة، الجبلين يستضيف الثقبة، الجبيل يستضيف العدالة، القيصومة يستضيف أبها، هجر يستضيف الرائد، جدة يستضيف حطين، العين يستضيف السد، النجوم يستضيف العروبة، الجيل يستضيف الأنوار، الطائي يستضيف الوشم، الدرعية والخليج.

وقبل إقامة قرعة كأس الملك في دور الـ64، كان نادي الهلال ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي في الموسم الماضي، وذلك بعد الخسارة القاسية من نادي التعاون بخماسية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وسيتم إجراء قرعة كأس الملك للأدوار المتقدمة عند حلول شهر ديسمبر المقبل.