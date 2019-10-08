بعد كمين محكم.. الإطاحة بطبيبة حقن الفيلر والبوتكس وشد الوجه في المنازل

المواطن - الرياض

في كمين محكم، تمكنت صحة الرياض، وبالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط وافدة تعمل كطبيبة جلدية في المنازل.

وتفصيلًا أوضح نائب مدير إدارة الالتزام بصحة الرياض الأخصائي خالد الوسيدي أنه تم ضبط وافدة تعمل طبيبة جلدية، وتقوم بحقن الفيلر والبوتكس، وشد الوجه بالخيوط، وتقدم هذه الخدمات بمنزل المريض عند التواصل معها.

وأضاف أنه تم ضبطها من قبل إدارة الالتزام، والجهات الأمنية، وتم وضع كمين لها، حيث تمت إحالتها إلى النيابة العامة، وذلك لتقديمها للقضاء.

وتواجه الطبيبة عقوبات تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر، وغرامة تصل لمائة ألف ريال، وكذلك سحب ترخيص الممارس.

من جانبه أوضح د. محمد العيبان مدير إدارة الالتزام أن صحة الرياض تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق لجان التفتيش في جميع مدن ومحافظات المنطقة، ومن خلال التفاعل مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم ٩٣٧*، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص وتطبق العقوبات إن لزم الأمر وذلك من خلال الإدارة المساعدة للالتزام وأوكلت إليها متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة الصحية في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث تأتي هذه الإجراءات استمرارًا للتطوير التي تقوم به الصحة لتحسين عمل الرقابة ورفع مستوى الالتزام في القطاع الصحي.