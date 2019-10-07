بعد ليلة دامية.. رئيس الوزراء العراقي يأمر بسحب الجيش من مدينة الصدر

المواطن - متابعة

أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بسحب قوات الجيش من مدينة الصدر في العاصمة بغداد بعد سقوط قتلى في مواجهات بين الأمن والمتظاهرين.

جاء ذلك، عقِب الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر أمس الأحد، وأسفر عن مقتل نحو 15 مدنيًا بسبب استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني.

وشهدت مدينة الصدر، في وقت متأخّر من مساء الأحد، مقتل وجرح عشرات الأهالي أثناء تظاهرة في ساحة الحمزة بالمدينة الواقعة شرقي العاصمة بغداد.

وكانت الداخلية العراقية أعلنت أمس أن عدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة بلغ 104 قتلى وأكثر من 6 آلاف مصاب.