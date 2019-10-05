بعد مباراة الأهلي وأسوان .. المارد الأحمر يُحذر الزمالك بقوة

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي المصري في الفوز، اليوم السبت، في مباراة الأهلي وأسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدوري المصري.

وبدأ ضغط المارد الأحمر سريعًا خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي وأسوان، حيث تمكن اللاعب النيجيري جونيور أجايي من إحراز الهدف الأول للأهلي عند حلول الدقيقة السابعة.

وواصل نادي القرن الإفريقي ضغطه بقوة خلال مباراة الأهلي وأسوان من أجل إضافة الهدف الثاني، حيث تمكن النجم حسين الشحات من إحراز الهدف الثاني للأهلي بالدقيقة الخامسة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وقدم المارد الأحمر أداءً قويًّا في الشوط الأول من مباراة الأهلي وأسوان، حيث كان قريبًا من إضافة الهدف الثالث قبل نهاية الشوط، ولكن الأمر لم يتحقق.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وأسوان بتقدم المارد الأحمر بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي وأسوان، استمر تألق النادي الأهلي الذي نجح في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب حمدي فتحي بضربة رأسية مميزة في الدقيقة الستين من عمر المباراة.

ولم يتوقف المارد الأحمر عند ثلاثة أهداف، حيث قاتل الفريق الأهلاوي من أجل إضافة الهدف الرابع في مباراة الأهلي وأسوان وهو ما تحقق عبر اللاعب محمد مجدي “قفشة” الذي أحرز الرابع للمارد الأحمر من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والستين.

وتمكن فريق أسوان بعد ذلك من تقليص الفارق عبر اللاعب الإثيوبي أوميد أوكوري الذي أحرز الهدف الوحيد لفريقه في مباراة الأهلي وأسوان عند حلول الدقيقة الثامنة والستين من عمر المباراة.

واختتم اللاعب رمضان صبحي مهرجان الأهداف في مباراة الأهلي وأسوان بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة السابعة والثمانين بعد مراوغة مميزة في دفاعات الفريق الأسواني.

وأصبح رصيد المارد الأحمر بعد الفوز في مباراة الأهلي وأسوان تسع نقاط في صدارة الدوري المصري، قبل مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة يوم 19 أكتوبر الجاري.