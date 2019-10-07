بعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية .. 40 هدفًا يفصلون ميسي عن رقم خُرافي

المواطن - محمد سمعه

تألق اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي البارشا الإسباني، في مباراة برشلونة ضد إشبيلية التي أُقيمت بالأمس في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

ونجح ميسي في إحراز الهدف الرابع في مباراة برشلونة ضد إشبيلية، حيث انتهى اللقاء بفوز البارشا برباعية دون رد.

يذكر أن ميسي يحتاج فقط لإحراز 40 هدفًا بعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية ليكون أكثر لاعب سجل عددًا كبيرًا من الأهداف مع فريق واحد متفوقًا على النجم البرازيلي بيليه.

وكان بيليه نجح في إحراز 643 هدفًا مع نادي سانتوس البرازيلي وبعد هدف ميسي في لقاء برشلونة ضد إشبيلية، أصبح ميسي يحتاج 40 هدفًا ليصل إلى 644 هدفًا ويتخطى بذلك رقم الأسطورة البرازيلية بيليه.

ونجح كل من لويس سواريز وأرتورو فيدال وعثمان ديمبيلي بجانب ميسي في إحراز رباعية البارشا خلال لقاء برشلونة ضد إشبيلية الذي أُقيم بالأمس في الدوري الإسباني.

وبعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية، يحتل البارشا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن نادي ريال مدريد المتصدر.

وقبل مباراة برشلونة ضد إشبيلية، كان المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة تعرض لانتقادات واسعة؛ حيث طالب الكثيرون من جماهير البارشا بإقالته فورًا؛ بسبب تعثرات برشلونة في بطولة الدوري الإسباني بالموسم الجاري.

وسيواجه البارشا فريق إيبار في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني، وذلك بعد نهاية مباراة برشلونة ضد إشبيلية، حيث تُقام مباراة برشلونة وإيبار يوم 19 أكتوبر في ملعب نادي إيبار.

وأُقيمت مباراة برشلونة ضد إشبيلية على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقبل مباراة برشلونة ضد إشبيلية، كان البارشا نجح في الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بثنائية مقابل هدف في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.