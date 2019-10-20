بعد مباراة مايوركا ضد الريال .. زيدان والمرينجي في خطر

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني في خطر، وذلك بعد الخسارة في مباراة مايوركا ضد الريال التي أُقيمت أمس السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويُواجه المدرب زيدان خطر الإقالة من تدريب النادي الملكي بعد الخسارة في لقاء مايوركا ضد الريال، بجانب أن ريال مدريد مهدد بعدم المنافسة على لقب الدوري الإسباني بسبب تذبذب الأداء منذ انطلاق الموسم.

وقبل إقامة مباراة مايوركا ضد الريال، كانت تقارير صحافية قالت إن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، تُفكر في تعيين أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا راؤول غونزاليس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان.

وتمكن اللاعب لاجو جونيور من إحراز الهدف الوحيد لـ ريال مايوركا في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من مباراة مايوركا ضد الريال.

وحاول نادي ريال مدريد بعد ذلك العودة في اللقاء ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من لقاء مايوركا ضد الريال بتأخر المرينجي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مايوركا ضد الريال استمرت النتيجة على حالها حتى نجح ريال مايوركا في حصد النقاط الثلاث.

وبعد مباراة مايوركا ضد الريال، تجمد رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب، أما رصيد ريال مايوركا فأصبح 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

وربما ترغب إدارة ريال مدريد في إقالة المدرب الفرنسي زيدان، بعد مباراة مايوركا ضد الريال وذلك من أجل محاولة تحسين النتائج في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز على نادي غلطة سراي التركي بعد غد الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة في لقاء مايوركا ضد الريال.