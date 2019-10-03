بعد مجموعة تغريدات .. الاتحاد جاهز لتحدي ألميريا

المواطن - محمد سمعه

أعلن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد عن استعداد الفريق الأول لكرة القدم، لمواجهة نادي ألميريا الإسباني وديًا خلال الفترة المقبلة.

وكتب الحائلي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: معالي المستشار تركي آل الشيخ، الاتحاد جاهز للتحدي، جاهزون لمواجهة ألميريا.

ورد المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا بفيديو عبر حسابه في تويتر قائلًا: “أنمار هيا بنا، إذا رأيت فواز القرني يتألق مثل رعد في مسلسل كابتن ماجد راح يكون شيء حلو”.

وكان تركي آل الشيخ أعرب عن رغبته في مواجهة نادٍ سعودي بفريق ألميريا ليرد الحائلي قائلًا: “إحنا جاهزين”.

ودخل الثنائي أنمار الحائلي وتركي آل الشيخ في مجموعة من التغريدات حيث قال آل الشيخ: “هذا نظامك لنرى، وهيا بنا وفريق الصاعقة وكابتن ماجد”.

ورد الحائلي قائلًا: “الاتحاد عميد الأندية السعودية، أما ألميريا توّه يشم نفسه والجوهرة تنادي وبعدها نشوف”.