بعد مجموعة تغريدات .. الاتحاد جاهز لتحدي ألميريا

بعد مجموعة تغريدات .. الاتحاد جاهز لتحدي ألميريا

2019/10/03
الساعة 10:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - محمد سمعه

أعلن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد عن استعداد الفريق الأول لكرة القدم، لمواجهة نادي ألميريا الإسباني وديًا خلال الفترة المقبلة.

وكتب الحائلي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: معالي المستشار تركي آل الشيخ، الاتحاد جاهز للتحدي، جاهزون لمواجهة ألميريا.

ورد المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا بفيديو عبر حسابه في تويتر قائلًا: “أنمار هيا بنا، إذا رأيت فواز القرني يتألق مثل رعد في مسلسل كابتن ماجد راح يكون شيء حلو”.

وكان تركي آل الشيخ أعرب عن رغبته في مواجهة نادٍ سعودي بفريق ألميريا ليرد الحائلي قائلًا: “إحنا جاهزين”.

ودخل الثنائي أنمار الحائلي وتركي آل الشيخ في مجموعة من التغريدات حيث قال آل الشيخ: “هذا نظامك لنرى، وهيا بنا وفريق الصاعقة وكابتن ماجد”.

ورد الحائلي قائلًا: “الاتحاد عميد الأندية السعودية، أما ألميريا توّه يشم نفسه والجوهرة تنادي وبعدها نشوف”.


هل قرأت هذا ؟
  • هل يتولى لؤي ناظر منصبًا في نادي ألميريا؟
    •
  • فيديو.. بيدرو ولاعبو ألميريا يهنئون السعوديين باليوم الوطني
    •
  • تركي آل الشيخ لمن يتوقع نتيجة ألميريا وجيرونا: هالمرة سيارتنا غير
    •
  • شاب يتسلم سيارة من تركي آل الشيخ بعد توقعه فوز ألميريا الإسباني
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم