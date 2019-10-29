بعد واقعة الرئيس الروسي الجديد.. هل يعاني دونالد ترامب من بدايات ألزهايمر؟

المواطن- منة الله أشرف

دونالد ترامب هو الأشهر على الإطلاق فيما يتعلق بعدم تذكر الأسماء، واليوم، ارتكب الرئيس الأمريكي خطأً فادحاً، في معرض حديثه عن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قائلاً إنه الرئيس الجديد لروسيا، ونص جملته: “الرئيس الروسي، فكما تعلمون، الرئيس الروسي الجديد، رجل طيب، أدلى ببيان، بأنه لم يكن هناك شيء، وأنه لم يكن هناك ضغط عليه”.

هذا ليس الخطأ الفادح الوحيد لترامب، ما دعا البعض بالتعليق على هذه الأخطاء بأن ترامب ربما يعاني من بدايات ألزهايمر.

وعلى الرغم من أنه يصف نفسه بأنه “يمتلك ذاكرة عظيمة”، إلا أنه يفقدها في الكثير من المواقف، وهذه أبرزها:

أخطاء تويتر:

الأسبوع الماضي أيضا أخطأ ترامب في كتابة اسم وزير الدفاع، حيث كتب “مارك اسبرانتو”، والصحيح “مارك إسبر”، ما دفع ترامب إلى حذف التغريدة واستبدالها.

وحتى اسم زوجته، حيث غرد مرحبا بها بعد إجرائها عملية في الكلى، ولكنه أخطأ في كتابة اسمها بدل عن Melania كتب Melanie، وكالعادة حذف تغريدته الأولى وكتب أخرى جديدة.

وكتب اسم الممثل الحاصل على ثلاث جوائز غولدن غلوب، أليك بالدوين، أنه أليكس بالدوين.

أخطاء على الهواء مباشرة:

قائمة طويلة بأخطاء ترامب على الهواء مباشرة في المؤتمرات والندوات وأبرزها:

توقف “دونالد ترامب” ثواني قصيرة لتذكر اسم “بنيامين نتانياهو”، رئيس وزراء دولة الاحتلال، ليجد أن أسلم حل هو دمج الاسم الأول والأخير معا لينطقه “بيتنياهو”.

“جون بولتون”، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الأسبق، نطق اسمه “مايك بولتون”.

هوجان جيدلي، عمل سابقًا في إدارة ترامب كمساعد خاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان اسمه على لسان ترامب، “هوجان تيدلي”.

أنطوني كينيدي، قاض مشارك في المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتذكر اسمه وقال: “القاضي انتوني … أنتم تعرفون من أتحدث عنه”.

“ريك بيري”، وزير الطاقة في الولايات المتحدة، نطقه “جيم بيري”.

“بول راين”، رئيس مجلس النواب الأمريكي، اخطأ مرتين ونطقه “ران” و”رون”.

“كيفين مكارثي”، نائب في مجلس النواب الأمريكي، ناداه باسم “ستيف”.

“رود بلوم”، عضو مجلس النواب الأمريكي الأسبق، نطقه “مات بلوم”.

وحتى الرياضيين، فأثناء تكريم “نيك غويبر”، الفائز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في روسيا، نطق اسمه “مارك غوبير”، والمجرمين أيضًا، حيث قال اسم “جون هاكلي”، الذي قام بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، “ديفيد هاكلي”.

“ماريلين هيوسون”، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن، نطق اسمها “مارلين لوكهيد”.

أسماء الأماكن:

في مؤتمر صحفي، نطق اسم دولة “أفغانستان” قائلا “غانيستان”، ومدينة “باراديس” في كاليفورنيا كانت على لسان “ترامب” “بليچور”، وهيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة Customs and Border Protection واختصارها CBP، نطقها 5 مرات CBC.

فقدان الذاكرة في المحكمة:

ويميل ترامب أيضا إلى فقدان “ذاكرته العظيمة” عندما يكون في المحكمة، ففي عام 2016، رفعت ضده دعوى قضائية من قِبل “جامعة ترامب”، وقال جملة “لا أتذكر” 35 مرة، واستخدمها أيضًا 25 مرة في قضية تعود إلى عام 2012.