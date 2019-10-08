بعد وعد تركي آل الشيخ .. برشلونة مرشح لحضور مباراة اعتزال ياسر القحطاني

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، عن موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني التي تُقام في الأول من ديسمبر خلال فعاليات موسم الرياض.

وكان المستشار تركي آل الشيخ وعد ياسر القحطاني في إبريل من عام 2018 عندما كان رئيسًا للهيئة العامة للرياضة بإحضار فريق عالمي لمباراة اعتزاله، حيث كان الاختيار بين برشلونة الإسباني وريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وتُشير التقارير الصحافية إلى أن نادي برشلونة الأقرب لحضور مهرجان اعتزال ياسر القحطاني لخوض مباراة ودية مع نادي الهلال على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وخلال مؤتمر سابق لـ هيئة الترفيه قال آل الشيخ: أنا وعدت ياسر القحطاني منذ تواجدي في هيئة الرياضة باستقطاب فريق عالمي كبير في مهرجان اعتزاله، بمشيئة الله سيتحقق هذا الأمر في يوم من الأيام لنجم المملكة العربية السعودية.

ويُعد ياسر القحطاني واحدًا من أساطير كرة القدم في الكرة السعودية، حيث حقق العديد من الإنجازات الجماعية والفردية مع نادي الهلال والمنتخب السعودي.

وسبق لياسر القحطاني اللعب في صفوف نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة من الهلال.

يذكر أن ياسر القحطاني كان أعلن عبر حسابه في تويتر بعام 2018 اعتزاله كرة القدم، وذلك بعد مسيرة عطاء مميزة مع أزرق العاصمة ومع المنتخب السعودي.

جدير بالذكر أن ياسر القحطاني شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2006 بألمانيا، وفي كأس أمم آسيا عام 2007.

وتُوج ياسر القحطاني بلقب أفضل لاعب في قارة آسيا في عام 2007.