بعد 4 ساعات .. عمر السومة يلتقط سيلفي مع 4 أطفال لا يملكون هاتفًا

المواطن - محمد سمعه

التقط اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، صورة “سيلفي” مع 4 أطفال قاموا بانتظاره خارج أسوار النادي الأهلي لمدة 4 ساعات.

وقال أحد الأطفال للسومة: إنه انتظره رفقة أصدقائه لمدة 4 ساعات من أجل التقاط صورة معه، ليرد السومة بسؤاله عن هاتفه فقال الطفل: إنه لا يملك أي هاتف نقال.

وقرر السومة التقاط الصورة مع الأطفال الأربعة وهو ضاحك عندما قال أحدهم للسومة بأن يعطيه رقم هاتفه من أجل الاتصال به وإرسال الصورة لهم.

وفي وقت سابق، أكد السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، أن الفريق كان يُعاني نفسيًّا في الفترة السابقة؛ بسبب تواجد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وتحدث السومة بعد نهاية مباراة الأهلي والفتح قائلًا: كنا نُعاني نفسيًّا بسبب المدرب برانكو إيفانكوفيتش، والآن الضحكة والأوقات السعيدة عادت إلينا.

وأضاف السومة: مع المدرب السابق لم نكن نتدرب على التكتيك وكنا نتدرب بدنيًّا فقط ونشعر بالإرهاق وبالتالي هذا كان يؤثر علينا، الأمور الآن صارت أفضل والأهلي سيعود بشكله الحقيقي خلال المباريات المقبلة.