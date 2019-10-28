بعد 40 عاماً من البحث.. العثور على حطام سفينة تاريخية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

غرقت السفينة التجارية الهولندية “Juffrau Elisabedt” التي يبلغ طولها 28 متراً في عام 1760؛ بسبب أمواج البحر الهائجة، وبعد عدة عقود من البحث، وجد الغواصون النرويجيون أخيراً حطام السفينة التاريخية.

وقال ايفر نيسي، مستشار التراث الثقافي في النرويج: “لدينا هنا حطام تاريخي لم يمسسه أحد، مع الأسماء والمصادر التاريخية، هذا مدهش تماماً، وهي تجربة العمر لعالم الآثار تحت الماء”، مضيفاً أنه اكتشاف مهم علمياً وتاريخياً واجتماعياً.

وكانت السفينة قد غادرت، من أمستردام في مارس 1760، وبعد نحو 20 يوماً، ساءت الأحوال الجوية، وتخلى عنها الطاقم في نهاية المطاف، وكان الغواصون وصيادو الكنوز يبحثون عنها منذ 40 عاماً، لتكلل جهودهم اليوم.

ونال مكتشفو السفينة التاريخية على مكافأة قدرها 100 ألف كرونة نرويجية (11 ألف دولار) من السلطات؛ تكليلاً لجهودهم.

وقال يورغن يوجويسن، عالم آثار، إن هذه الاكتشافات لم تعد تحدث، ووصفها بأنها فريدة من نوعها، معرباً عن مخاوفه من احتمال نهبها.