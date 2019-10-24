بقاء العبدلي يُجنّب #الاتحاد فخ الخطأ الأكبر

المواطن - محمد سمعه

أصبح مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي يُفكر في تعيين المدرب الوطني محمد العبدلي بشكل متواصل مع بداية شهر نوفمبر المقبل حتى يكون هناك متسع من الوقت أمام الإدارة الاتحادية للتعاقد مع مدرب أجنبي يقود الفريق بالمرحلة المقبلة.

وكان محمد العبدلي نجح أمس الأربعاء في قيادة نادي الاتحاد للفوز على الوصل الإماراتي في الإمارات بثنائية مقابل هدف في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وشعر جمهور الاتحاد بالثقة في المدرب محمد العبدلي الذي قدم العميد تحت يده بالأمس لقاء مميزًا أمام نادي الوصل.

وبالطبع فإن بقاء العبدلي لبعض الوقت في إدارة الفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد يجعل الإدارة تتريث في اختيار المدرب مما يُجنّبها خطأ التعجل في اختيار مدرب خاطئ يؤدي إلى تحقيق نتائج كارثية مع الاتحاد في المستقبل.

من ناحية أخرى، قال المدرب الوطني محمد العبدلي المدير الفني المؤقت لنادي الاتحاد: إن لاعبي العميد لا يمكنهم الاستغناء عن دعم الجماهير الاتحادية، وذلك بعد الفوز على نادي الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس.

وتحدث محمد العبدلي في المؤتمر الصحافي قائلًا: أحمد الله على نتيجة المباراة وشكرًا لإدارة الاتحاد على هذه الثقة، وأشكر اللاعبين على الجهد الكبير الذي قدموه رغم حالة الطرد.

وتابع العبدلي: أعد جماهير الاتحاد بالعمل، واللاعبون يعرفون جيدًا حجم المسؤولية، هم لا يستغنون عن دعمكم، بالتأكيد هذه النتيجة ستعطي دفعة إيجابية لمباريات الدوري.