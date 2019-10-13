بلا توقف .. الأخضر يُواصل التحضيرات لمباراة السعودية وفلسطين

المواطن - محمد سمعه

افتتح المنتخب الوطني الأول، اليوم الأحد، تدريباته في مدينة رام الله الفلسطينية، وذلك تحضيرًا لمواجهة منتخب فلسطين يوم الثلاثاء في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمارين ترفيهية قبل أن يُقسم اللاعبون لمجموعتين، حيث تم إجراء مناورة تكتيكية.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي تدريبًا مسائيًّا على ملعب فيصل الحسيني الدولي تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

وسيُنهي الأخضر تدريباته على ملعب فيصل الحسيني غدًا الاثنين في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

وقبل مواجهة المنتخب الفلسطيني، كان المنتخب السعودي فاز يوم الخميس الماضي على منتخب سنغافورة بثلاثية دون رد.