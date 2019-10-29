بلدي الرياض يزكّي العريدي رئيسًا ويختار الراجحي نائبًا

المواطن - الرياض

أجرى المجلس البلدي لمدينة الرياض الاثنين الماضي، انتخابات داخلية لاختيار الرئيس ونائبه، وأجمع الأعضاء على تزكية خالد بن عبدالرحمن العريدي رئيسًا للمجلس البلدي للفترة الثالثة التي أقرتها موافقة مجلس الوزراء على تمديد الولاية الثالثة للمجلس، وجرى في الجلسة ذاتها انتخاب نائب الرئيس، وفاز بنتيجة الاقتراع عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ليكون نائبًا للرئيس للمدة المقررة.

وجرت عملية اختيار نائب رئيس بلدي الرياض بالاقتراع السري المباشر في جلسة المجلس الثانية والستين، حيث ترشح لمنصب نائب الرئيس كل من عبدالعزيز الراجحي وأحمد الشمري أعضاء المجلس البلدي.

وحصل الراجحي على 17 صوتًا، فيما حصل الشمري على 8 أصوات، واستبعدت ورقة واحدة، وبناء على ذلك رُشح عبدالعزيز الراجحي لشغل منصب نائب رئيس المجلس بناء على حصوله على العدد الأعلى من أصوات الأعضاء.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على استمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين، بهدف تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين.