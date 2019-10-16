بلدي الرياض يوصي بمظلات منزلية للسيارات بشروط
مع الالتزام بمواصفات الأمانة للحفاظ على المظهر الجمالي

بلدي الرياض يوصي بمظلات منزلية للسيارات بشروط

2019/10/16
الساعة 9:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوصى المجلس البلدي لمدينة الرياض بدراسة إتاحة تنفيذ المواطنين لمظلات منزلية للسيارات، لمعالجة مشكلة وقوف السيارات في أماكن مكشوفة أمام المنازل وتعرضها للضرر المباشر من أشعة الشمس.

وقد رفع المجلس البلدي التوصية إلى الأمانة لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتصميم المظلات وتركيبها.

واشترط المجلس البلدي في توصيته بالحفاظ على المظهر الجمالي للأحياء والتزام المواصفات التي ستحددها الأمانة في حال الموافقة من المقاسات كطول المظلة وعرضها وألوانها وأشكالها المعتمدة.


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