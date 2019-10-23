بلمسة برازيلية .. #الاتحاد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على الوصل

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الاتحاد الشوط الأول أمام نادي الوصل الإماراتي متقدمًا بهدف دون رد ضمن مباريات ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتمكن رومارينيو من تسجيل الهدف الأول لنادي الاتحاد في الدقيقة الـ24 عبر تصويبة قوية عجز حارس الوصل عن صدها.

وتُقام مباراة الاتحاد والوصل في مدينة أبو ظبي الإماراتية حاليًا.

وتولى محمد العبدلي مهمة تدريب الاتحاد بتكليف من مجلس إدارة النادي بعد إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا يوم السبت الماضي عقب الخسارة من نادي الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويهدف العبدلي إلى قيادة الاتحاد للفوز في لقاء الوصل وبأداء ممتع مع مصالحة جماهير العميد التي حزنت في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الأول في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان بجانب الخروج من دوري أبطال آسيا على يد نادي الهلال.

ويأمل نادي الاتحاد في أن يكون تكليف محمد العبدلي بُشرى جيدة للفريق الأول ولجماهير العميد من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.