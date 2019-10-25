بلومبيرغ: إيران قد تشهد أسوأ أداء لاقتصادها منذ 1984 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تنبأ صندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد الإيراني هذا العام بنسبة 9.5%، وهذه النسبة مرتفعة نسبة لتوقعاته السابقة التي أفادت بانكماش بنسبة 6%، ما يشير إلى أسوأ أداء للاقتصاد الإيراني منذ 1984، عندما كانت إيران غارقة في حرب مع العراق، بحسب “بلومبرغ”.

يأتي ذلك بسبب ممارسة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للضغوطات على الاقتصاد الإيراني ما جلبه إلى حافة الانهيار، بيد أن بعض التوقعات تشير إلى أن ذلك الانكماش سيتوقف في 2020.

وذكرت بلومبرغ، أن انخفاض صادرات النفط، قد أعاق بالتأكيد حصول إيران على العملات الأجنبية، ما اضطر البلاد إلى إجراء تسوية هيكلية للصادرات غير النفطية.

ويرى أغلب المحللين بشكل عام، الاقتصاد الإيراني بشكل قاتم، وفي دراسة استقصائية أُجريت مؤخراً على الصعيد الوطني الإيراني، رأى 54% من المجيبين أن الاقتصاد ما زال يزداد سوءاً.

وحتى أولئك الذين يتكهنون بتعافي الاقتصاد الإيراني، فإن ذلك لا يقلل من الضرر الذي لحق بالبلاد جراء العقوبات الأمريكية، وتشعر الأسر الإيرانية تشعر بقدر كبير من الألم، كما ورد بالتفصيل في تقرير صندوق النقد؛ إذ ارتفعت الأسعار للمستهلكين بنسبة 14.5 % خلال العام الماضي، وارتفعت نسبة البطالة إلى 16.8%.