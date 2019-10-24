بمشاركة الغامدي وجوناس.. #الاتحاد يعاود تدريباته
استعدادًا لمباراة أبها المقبلة

بمشاركة الغامدي وجوناس.. #الاتحاد يعاود تدريباته

2019/10/25
الساعة 12:40 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية، مساء يوم الخميس، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد أبها.

وتابع مران الاتحاد، رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، ونائبه المشرف العام على كرة القدم، أحمد كعكي، والرئيس التنفيذي حمد الصنيع، وعضو المجلس لؤي غلاييني.

ووجه المدرب الوطني محمد العبدلي لاعبي الاتحاد الذين شاركوا في مباراة الوصل الإماراتي بتأدية تدريبات استرجاعية، فيما أجرى باقي لاعبي الفريق الأول تدريبات لياقية.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية مشاركة الثنائي عبدالرحمن الغامدي وجوناس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره أبها، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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