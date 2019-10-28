بنك التنمية يطلق منتج زود الادخاري للأسر المنتجة وهنا التفاصيل

المواطن - الرياض
أعلن بنك التنمية عن إطلاق منتج زود الادخاري الخاص بالأسر المنتجة في المملكة.
رسميًا: #بنك_التنمية يُعلن عن إطلاق “منتج #زود الادخاري للأسر المنتجة”.#مجتمع_حيوي_ومنتج #الادخار_نمط_حياة pic.twitter.com/nWkvBV0hF3
— بنك التنمية الاجتماعيّة (@SDB_sa) October 28, 2019
ويمنح المنتج حوافز تشجع على الاستثمار، حيث يتيح للأسر المنتجة الدخول وذلك عبر المنصة الوطنية للأسر المنتجة وطلب الاشتراك ثم فتح حساب ادخاري في البنك الشريك ليتم الحصول على حافز شهري يصل إلى 20% وحافز نقدي في نهاية البرنامج يصل إلى 3 آلاف ريال.
ولفت البنك إلى أنه يمكن السحب والإيداع في أي وقت وبدون رسوم.