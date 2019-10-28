بنك التنمية يطلق منتج زود الادخاري للأسر المنتجة وهنا التفاصيل

المواطن - الرياض

أعلن بنك التنمية عن إطلاق منتج زود الادخاري الخاص بالأسر المنتجة في المملكة.

ويمنح المنتج حوافز تشجع على الاستثمار، حيث يتيح للأسر المنتجة الدخول وذلك عبر المنصة الوطنية للأسر المنتجة وطلب الاشتراك ثم فتح حساب ادخاري في البنك الشريك ليتم الحصول على حافز شهري يصل إلى 20% وحافز نقدي في نهاية البرنامج يصل إلى 3 آلاف ريال.

ولفت البنك إلى أنه يمكن السحب والإيداع في أي وقت وبدون رسوم.