بنوك لبنان تواصل إغلاقها ومخاوف من خروج الدولارات

المواطن - متابعة

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية عن إغلاق البنوك اليوم الاثنين، مع استمرار الاحتجاجات في كافة المناطق اللبنانية، المتواصلة منذ 11 يومًا.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتخوف المصارف- في حال فتحت أبوابها- من طلب كبير على الدولار، أو سحب كبير من الإيداعات إلى الخارج، وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وهوت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر، عقب أيام قليلة من اندلاع احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وكان النائب العام التمييزي في لبنان أمر، أمس الأحد، بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، التي تتم بتصريح عادي معتمد لدى الجمارك اللبنانية، وتم التنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحيث ستعمد مديرية الجمارك إلى إخضاع عمليات نقل الأموال إلى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي إلى تحديدها، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء.