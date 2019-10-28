بهدف قاتل.. #الشباب يفوز على شباب الأردن

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الشباب ضد شباب الأردن، التي أُقيمت على إستاد الأمير خالد بن سلطان ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بفوز الليوث بهدف دون رد.

الشباب ضد الشباب الأردن:

وبدأت مباراة الشباب ضد شباب الأردن بشكل سريع، لرغبة الفريقين في تسجيل هدف مبكر، وسيطر الليوث على أحداث الشوط الأول، ولكن دون خطورة على مرمى الفريق الضيف، الذي ظهر بشكل دفاعي جيد.

وكاد دانيلو أسبريا أن يهز الشباك في الدقيقة 30 من أحداث مباراة الشباب ضد شباب الأردن ولكن حارس المرمى تألق وأبعد تسديدته، قبل أن يُهدر عبدالله الحمدان فرصة أخرى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل لاعبو الليوث إهدار الفرص، وأنقذ حارس الليوث العويشير مرماه من تسديدة مميزة في الدقيقة 86 عن طريق سمير ماهر، قبل أن يُحرز حسن معاذ هدفًا قاتلًا في الدقيقة 89.

ويلعب الشباب ضد شباب الأردن على ملعب الملك عبدالله في عمان، يوم 8 من شهر نوفمبر المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.