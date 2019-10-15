بوتين : السياح الروس أنفقوا 1.3 مليار دولار في الإمارات

المواطن - متابعة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات الاستراتيجية بين موسكو وأبو ظبي، وخاصة في قطاعات كالسياحة، وقال إن تدفق السياح الروس على الإمارات نما العام الماضي بنسبة 23%.

وأضاف، أن السياح الروس أنفقوا في الإمارات نحو 1.3 مليار دولار وهو رقم قريب من حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ العام الماضي نحو 1.7 مليار دولار.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الإمارات تعد وجهة مفضلة للسائح الروسي، لافتًا إلى أن العلاقات بين روسيا والإمارات تواصل تطورها وفق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة في 2018.

وأكد عزم بلاده على مواصلة ترسيخ وتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي مع أبو ظبي، ودعم الإمارات في مجال الفضاء بما فيه حقل ملاحة الأقمار الصناعية.

من جهته رحب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الروسي في أبو ظبي، واصفًا زيارته بـ”التاريخية التي تجسد قوة العلاقات الإماراتية الروسية”، مؤكدًا عزم الإمارات على مواصلة تعزيز العلاقات مع روسيا على كافة المستويات.

وكان بوتين قد وصل اليوم إلى الإمارات قادمًا من المملكة، في إطار جولة خليجية، حيث عقد جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وشهدا التوقيع على 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في كافة المجالات المشتركة كما عقد اجتماعًا مع ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ومن المنتظر أن يوقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الثلاثاء، مع شركاء إماراتيين 10 اتفاقات بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار.

وسيوقع الصندوق خلال الزيارة 10 اتفاقات استثمارية، بما فيها مع شركة “مبادلة” للاستثمار (الصندوق السيادي الإماراتي) في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والإنتاج الصناعي.