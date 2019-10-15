بوتين يُهدي محمد بن سلمان هدية عمرها 30 ألف عام
صنعت من ناب ماموث عثر عليه محنطًا في سيبريا

بوتين يُهدي محمد بن سلمان هدية عمرها 30 ألف عام

2019/10/15
الساعة 11:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحتًا فنيًّا صنع من ناب ماموث عثر عليه محنطًا بصورة طبيعية في منطقة ياقوتيا بسيبيريا.

وبحسب “روسيا اليوم”، عثر على ناب الماموث متكاملًا عام 2010، والأهم أن الماموث الضخم صاحب الناب، عاش قبل 30 ألف عام.

وزار الرئيس بوتين المملكة لأول مرة منذ 12 عامًا، حيث عقد مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مباحثات رسمية ، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجرى استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجال النفطي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام.


هل قرأت هذا ؟
  • محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الوثيقة مع عمران خان
    •
  • آل الشيخ أمام الاتحاد البرلماني الدولي: حكمة الملك سلمان وولي عهده منعت الزج بالمنطقة في حرب مفتوحة
    •
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان قيس سعيد بفوزه برئاسة تونس
    •
  • بالصور.. ولي العهد والرئيس الروسي يتجولان في حي الطريف التاريخي
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم