بورصة باريس تغلق مرتفعة

المواطن - واس
أغلقت بورصة بورصة باريس تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاعٍ بنسبة 1.04 في المئة.
وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 58.97 نقطة، ليصل إلى مستوى 5702.05 نقطة ، مسجلاً أعلى مستوىً له منذ 12 ديسمبر 2007م، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.7 مليارات يورو.
أغلقت بورصة بورصة باريس تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاعٍ بنسبة 1.04 في المئة.
وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 58.97 نقطة، ليصل إلى مستوى 5702.05 نقطة ، مسجلاً أعلى مستوىً له منذ 12 ديسمبر 2007م، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.7 مليارات يورو.
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