بورصة باريس تغلق مرتفعة

المواطن - واس

أغلقت بورصة بورصة باريس تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاعٍ بنسبة 1.04 في المئة.

وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 58.97 نقطة، ليصل إلى مستوى 5702.05 نقطة ، مسجلاً أعلى مستوىً له منذ 12 ديسمبر 2007م، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.7 مليارات يورو.