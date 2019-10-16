بورصة باريس تغلق مرتفعة

بورصة باريس تغلق مرتفعة

2019/10/16
الساعة 8:33 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أغلقت بورصة بورصة باريس تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاعٍ بنسبة 1.04 في المئة.
وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 58.97 نقطة، ليصل إلى مستوى 5702.05 نقطة ، مسجلاً أعلى مستوىً له منذ 12 ديسمبر 2007م، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.7 مليارات يورو.


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