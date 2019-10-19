“بوكس” أمرابط يُثير غضب حارس #الرائد

المواطن - محمد سمعه

أبدى الحارس الجزائري عز الدين دوخة، حارس مرمى نادي الرائد، غضبه الشديد من قرار حكم لقاء النصر والرائد بإعطاء بطاقة صفراء للمغربي نور الدين أمرابط لاعب العالمي وعدم طرده في المباراة.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية وجود لكمة “بوكس” من أمرابط على وجه عز الدين دوخة خلال احتكاك بين اللاعبين في المباراة، حيث أوقف الحكم المباراة وذهب إلى تقنية الـVAR واكتفى فقط بتوجيه البطاقة الصفراء للاعب المغربي.

وعلى الفور أبدى عز الدين دوخة غضبه من قرار حكم مباراة النصر؛ حيث انفعل على الحكم وصرخ في وجهه ليحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ86.

وكان نور الدين أمرابط نال البطاقة الصفراء بعد لكمته لـ حارس الرائد في الدقيقة الخامسة والثمانين.