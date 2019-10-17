بوكيتينو: أثق في لاعبي توتنهام

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، أن النادي ليس بحاجة إلى إنفاق الكثير خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم تراجع نتائج الفريق الأول هذا الموسم.

وظهر توتنهام بمستوى متواضع في الموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفارق 13 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وعن حاجة توتنهام إلى إجراء تغييرات جذرية في صفوف الفريق الأول، قال بوكيتينو في مؤتمر صحافي عُقد اليوم الخميس: “لا أعتقد هذا، فأنا أثق في اللاعبين المتواجدين في توتنهام اليوم”.

وأضاف مدرب توتنهام قائلًا: “أحترم وجهات نظر من يرون أننا بحاجة إلى التغيير، لكنه لو كان القرار قراري، سأستمر باللاعبين الحاليين لأنهم يتمتعون بالكفاءة”.